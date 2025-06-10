В СКФО 93% сделок с недвижимостью приходится на вторичный рынок

В Северо-Кавказском федеральном округе 93% сделок с недвижимостью за первые пять месяцев 2025 года прошли по договорам купли-продажи, в то время как на долю договоров долевого участия пришлось 7%. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на генерального директора экосистемы недвижимости М2 Алексея Завгороднего.

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В Южном федеральном округе около 66% сделок за аналогичный период были заключены с использованием договоров купли-продажи.

«Основываясь на этих цифрах, девелоперы могут делать свои выводы относительно того, стоит или нет заходить в тот или иной регион»,— объяснил Алексей Завгородний.

По словам эксперта, данная аналитика позволяет косвенно определить, склонен ли регион к возведению многоквартирных или частных домов. Вместе с изучением информации о рынке недвижимости в конкретном регионе округа это поможет принять решение о входе в регион.

Николай Аксенов