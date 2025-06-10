Замглавы МИДа Грушко: Балтийское море становится зоной военного противостояния

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил о риске начала военного конфликта в Балтийском море на фоне нарастающей «демонизации» России и искусственной конфронтации. Ранее, отметил господин Грушко, Балтийский регион был сравнительно спокойным в военном плане, однако сейчас ситуация изменилась.

«Сейчас... этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, в которых возгорится пламя»,— сказал замминистра на Форуме будущего 2050 (цитата по «РИА Новости»). Дипломат подчеркнул, что эти слова не являются преувеличением, учитывая плотность военных учений в регионе.

Помощник президента России Николай Патрушев также сообщал о новых провокациях в отношении России на Балтике. По его словам, западные страны, включая Швецию и Финляндию, пытаются лишить Россию выхода к Балтийскому морю, стремятся превратить его во «внутреннее море» НАТО.

В начале июня на юге Балтики начались учения НАТО Baltops-2025 с участием около 50 кораблей альянса. Александр Грушко назвал эти маневры «крайне провокационными» и подготовкой к возможному военному столкновению с Россией.