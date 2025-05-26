Патрушев предупредил о «нарастающих угрозах» со стороны НАТО в акватории Балтики

Активность НАТО в Балтийском регионе указывает на стремительно нарастающие угрозы со стороны альянса в отношении России. Военно-морское присутствие на Балтике усиливается, ведется работа над укреплением разведывательного потенциала. Об этом в ходе совещания по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Важно при необходимости обеспечить переориентацию грузопотоков в другие порты России, иметь альтернативные маршруты»,— цитирует господина Патрушева ТАСС.

В качестве альтернативы помощник президента предложил использовать Беломорско-Балтийский канал, который для этих целей необходимо модернизировать, отметил он.

О том, что угрозы на море для России в последнее время увеличиваются, Николай Патрушев в апреле говорил в интервью «Ъ». Тогда он назвал выдвигаемые странами ЕС и Великобританией санкционные планы попыткой «морской блокады».

Подробности — в интервью Николая Патрушева «Ъ».

Андрей Цедрик