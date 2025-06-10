Посольство РФ выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе в Австрии

Посольство России в Вене запросило данные о россиянах, которые могли быть среди пострадавших в австрийском городе Граце. Сегодня утром там в результате стрельбы погибли 9 человек, около 30 человек госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейские стоят возле школы в Граце после стрельбы

Фото: Leonhard Foeger / Reuters Полицейские стоят возле школы в Граце после стрельбы

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Посольством запрошена информация на предмет нахождения российских граждан среди пострадавших. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым»,— говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Трагедия в школе Граца — крупнейшая в истории страны стрельба. Местная полиция сообщает, что погиб и сам стрелок — предположительно бывший ученик этой школы, который покончил с собой. В Австрии объявлен трехдневный траур. Российское посольство не получало обращений от соотечественников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бывший ученик устроил стрельбу в австрийской школе».

Лусине Баласян