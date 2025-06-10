Возле «Лахта Центра» начался монтаж металлоконструкций для перехода трассы М-32

Строители приступили к монтажу металлоконструкций для перехода магистрали М-32 через Приморское шоссе и железную дорогу на северо-западе Петербурга. Двухуровневую путепроводную транспортную развязку возводят в районе «Лахта Центра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили в пресс-службе Смольного, конструкцией предусмотрены 23 монолитные ж/б опоры высотой от 4 до 11 метров. На сегодняшний день семь из них уже в высокой степени готовности.

Одновременно с этим для нового сооружения строятся подпорные стены высотой от 0,5 до 10 м. Данные элементы должны обеспечить надежность всей конструкции. Также с начала мая на объекте выполняется сборка металлоконструкций пролетного строения. Строители уже начали их монтаж на временные опоры для осуществления дальнейшей сборки на высоте.

Планируется, что строящаяся магистраль М-32 протяженностью 7,73 км соединит Приморское шоссе в районе «Лахта Центра» с проектируемой трассой М-49, свяжет новым путепроводом разделенные железной дорогой части Приморского района, подключит поселок Ольгино и новые кварталы Юнтолово к другим частям города. Полностью завершить возведение магистрали М-32 предполагается в 2027 году.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал о том, как Смольный через суд изымает землю у «Лахта Центра» для строительства трассы М-32.

Андрей Цедрик