Расторгнут контракт на ремонт трассы Р-158 в Нижегородской области

ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» приняло решение об одностороннем расторжении контракта на капитальный ремонт дороги Р-158 Нижний Новгород —Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов на территории Нижегородской области. Подрядчиком по этому контракту выступает зарегистрированное в Тверской области ООО «Дорожная строительная компания» (ДСК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В официальной документации на сайте госзакупок говорится, что контракт на капремонт дороги был заключен в апреле 2023 года. Полная стоимость контракта составляет боле 3,7 млрд руб.

По состоянию на 28 мая текущего года ДСК выполнила работ более чем на 3,1 млрд руб., выплачено компании 3.27 млрд руб. При этом 13 мая ДСК остановила работы, не известив об этом заказчика.

ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» направило руководству ДСК письмо, в котором говорится, что срок выполнения работ является существенным условием договора подряда и их остановка более чем на пять календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика, является поводом для одностороннего расторжения контракта.

В адрес ДСК также выставлены претензии за неисполнение обязательств по контракту на 1,36 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», также ДСК ведет ремонт автомобильного моста через Волгу в Нижнем Новгороде. Стоимость контракта составляет более 2,4 млрд руб. Компания также неоднократно нарушала сроки проведения работ, а во второй половине мая остановила их. За это она получила уведомление о возможном расторжении контракта.

По данным Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД), к этому времени компания должна была выполнить работы на 1,5 млрд руб., фактически выполнила на 874 млн руб. Позже ГУАД отозвал уведомление, а ДСК вновь приступила к ремонту моста.

Андрей Репин