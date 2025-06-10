На Ямале выборы депутатов заксобрания назначили на 14 сентября

Выборы депутатов в законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) восьмого созыва пройдут 14 сентября, в единый день голосования. Решение об этом приняли депутаты регионального парламента на внеочередном заседании, сообщают в пресс-службе представительного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО

«Действующий состав депутатов седьмого созыва завершает свою работу. В соответствии с законом необходимо своевременно определить дату новых выборов в заксобрание ЯНАО. Жителям округа предстоит определить новый состав регионального парламента в ходе единого дня голосования 14 сентября»,— сказал председатель заксобрания Сергей Ямкин.

В текущем созыве работают 22 депутата, 11 из которых избраны по одномандатным округам, еще 11 — по партийным спискам. От «Единой России» (ЕР) были избраны 18 человек, от ЛДПР — двое, от КПРФ — один, от «Справедливой России — Патриоты — За правду» — один.

По итогам предварительного голосования ЕР в ЯНАО пять из восьми депутатов текущего созыва победили в четырех одномандатных округах и заняли первое место в одной из региональных групп. Трое действующих парламентариев оказались на вторых местах в региональных группах — они уступили первенство главврачу Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергею Токареву, главе Тазовского района Виктору Югаю и председателю думы Губкинского Ольге Песковой. По мнению эксперта, итог праймериз может указывать на «низкую активность» депутатов на местах и на желание губернатора Дмитрия Артюхова значительно обновить парламент. Раннее сообщалось, что 10 депутатов заксобрания не стали участвовать в праймериз, в связи с чем покинут заксобрание после истечения срока своих полномочий.

Подробнее о результатах предварительного голосования ЕР на Ямале — в материале «Единороссы подсчитали»

Анна Капустина