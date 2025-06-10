Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что у нее есть подарок от «выдающихся художников». Последний дипломат собирается передать южноафриканскому предпринимателю Эрролу Маску, отцу миллиардера Илона Маска.

«Есть у меня для упомянутого человека один небольшой подарок. Просили меня передать»,— сказала госпожа Захарова на полях «Форума будущего 2050» (цитата по «РИА Новости»). Дипломат не уточнила, предназначен ли подарок самому Эрролу Маску или его сыну Илону Маску, после чего улыбнулась и предложила журналистам отгадать самим.

Эррол Маск прибыл в Москву для участия в «Форуме будущего 2050», который проходит на площадке МГУ 9–10 июня. На мероприятии обсуждаются вопросы высоких технологий, науки, космоса, развития и образования. Господин Маск высоко оценил чистоту и порядок в российской столице, а также опроверг западные стереотипы о России и ее гражданах. По его словам, Москва оказалась «столицей мира», и Россия играет значимую роль в мировом сообществе.