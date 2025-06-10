В Северной Ирландии произошли беспорядки после изнасилования несовершеннолетней

В городе Баллимине в Северной Ирландии произошли антимигрантские беспорядки после изнасилования несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили The Belfast Telegraph и The Daily Mail.

Вечером 9 июня около 3 тыс. человек вышли на акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией. Протестующие забрасывали правоохранителей камнями и бутылками. После люди в масках бросали зажигательные смеси в жилые дома. Подтвержден ущерб четырем объектам недвижимости.

7 июня двое подростков, которые на суде отвечали на вопросы с помощью румынского переводчика, были задержаны по обвинению в попытке изнасилования несовершеннолетней девушки. Оба молодых человека отрицают вину в предъявленных обвинениях.