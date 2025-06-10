Мандат депутата Госдумы от ЛДПР Сысоева в Тюменской облдуме передали Данникову

Мандат депутата Тюменской областной думы от ЛДПР передали Евгению Данникову. Место стало вакантным после того, как Владимир Сысоев стал депутатом Государственной думы, сменив Евгения Маркова. О передаче депутатских полномочий господин Сысоев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Государственной думы Владимир Сысоев (слева) и депутат Тюменской областной думы Евгений Данников (справа)

Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Владимира Сысоева Депутат Государственной думы Владимир Сысоев (слева) и депутат Тюменской областной думы Евгений Данников (справа)

Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Владимира Сысоева

«Поздравляю коллегу! Желаю успехов в законотворческой деятельности и плодотворной работы на благо жителей Тюменской области и Югры – двух добрых соседних регионов»,— написал господин Сысоев.

Евгений Данников координатор Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР, в партии он состоит с 2015 года. С 2015 по 2017 год господин Данников был координатором нижневартовского отделения ЛДПР, в 2016 году был избран депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа. С 2016 по 2018 год Евгений Данников был помощником депутата Госдумы Владимира Сысоева, в 2018-2019 году работал помощником заместителя председателя Думы Игоря Лебедева (ЛДПР). В 2021 году господин Данников был избран депутатом думы Ханты-Мансийска.

Депутаты Тюменской областной думы прекратили полномочия Владимира Сысоева на заседании 27 мая, после того как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала господину Сысоеву освободившийся мандат депутата Госдумы от ЛДПР Евгения Маркова, который был назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ. Владимир Сысоев ранее уже получал вакантный мандат в Госдуме в 2015 году после ухода в Совет федерации депутата от ЛДПР Сергея Калашникова. В Тюменскую областную думу он был избран в 2021 году, там находился на посту руководителя фракции ЛДПР и заместителя председателя думы.

Анна Капустина