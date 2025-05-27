Депутаты прекратили полномочия вице-спикера Тюменской облдумы Владимира Сысоева

Тюменская областная дума одобрила заявление Владимира Сысоева о прекращении его полномочий в качестве депутата регионального парламента от ЛДПР и о его освобождении от должности заместителя председателя областной думы. Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала господину Сысоеву освободившийся мандат депутата Госдумы от ЛДПР Евгения Маркова, который был назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сысоев

Фото: duma.gov.ru Владимир Сысоев

Фото: duma.gov.ru

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Иван Вершинин подчеркнул, что Владимир Сысоев «уже активно работает в Госдуме», председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов («Единая Россия») добавил, что либерал-демократа «не отпустили на заседание» регионального парламента. «У меня был разговор с Владимиром Сысоевым, он планировал здесь быть, было бы больше теплых слов и оценки его вклада. Договорились, что на очередное заседание он приедет и у других будет возможность высказаться»,— заверил спикер.

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин пояснил, что у ЛДПР есть 14 дней, чтобы предложить кандидатуру, которой перейдет вакантный депутатский мандат Владимира Сысоева. «Если партия пропускает этот 14-дневный срок, то передача вакантного мандата осуществляется избирательной комиссией области»,— добавил он.

Решение о прекращении депутатских полномочий Владимира Сысоева поддержал 31 депутат Тюменской облдумы, пять — выступили против. За освобождение господина Сысоева от должности вице-спикера проголосовали 33 парламентария, трое — выступили против.

Владимир Сысоев уже получал вакантный думский мандат в 2015 году после ухода в Совет федерации депутата от ЛДПР Сергея Калашникова. В 2016 году либерал-демократ был избран в Госдуму от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), но в 2019-м сложил полномочия в связи с переходом на должность заместителя губернатора Тюменской области, а его мандат перешел Евгению Маркову. В 2021 году Владимир Сысоев был избран депутатом Тюменской облдумы. В региональном парламенте он возглавил фракцию ЛДПР и получил пост вице-спикера.

Василий Алексеев