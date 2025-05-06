«Яблоко» предложило поэтапный план мирного урегулирования на Украине

Партия «Яблоко» призывает не допускать использования Победы 1945 года для оправдания репрессий, сталинизма и большевизма, а также «немедленно прекратить огонь» на Украине. Эти темы, равно как и вопрос о будущем России после окончания специальной военной операции (СВО), обсуждались на заседании федерального политического комитета партии 29 апреля; о его итогах официальный сайт «Яблока» сообщил сегодня, 6 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Один из принятых на заседании документов посвящен мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В частности, «Яблоко» выступает за заключение соглашения о прекращении огня и ударов вглубь территории двух стран, создание «надежного механизма контроля и стимулов» для обеих сторон к его соблюдению, обмен военнопленными и телами погибших по принципу «всех на всех», а также подписание соглашения о демилитаризованной зоне с четкими границами. После этого, как считают в партии, нужно сформировать систему «взаимных гарантий», восстановить отношения России с Западом и сократить вооружения.

После окончания СВО Россия останется в «тяжелом состоянии» ввиду «возвращения сотен тысяч участников боевых действий, которые будут нуждаться в залечивании физических и душевных травм», подчеркивают «яблочники». Особую опасность, по их мнению, представляют «усиление репрессий», «нагнетание страха» и попытки выстроить системы «тотального контроля под предлогом безопасности».

Кроме того, «Яблоко» осудило использование памяти о Победе в Великой Отечественной войне для разъединения людей и призвало «раскрывать архивы, уважать факты, даже если они неудобны с точки зрения политической конъюнктуры».

Божена Иванова