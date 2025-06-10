Обвиняемого в убийстве экс-скейтбордиста в Москве приговорили к 24 годам колонии

Мосгорсуд вынес приговор по делу Андрея Демина, который летом 2024 года убил бывшего скейтбордиста Константина Балишанского и устроил перестрелку с полицией. По решению суда Демин приговорен к 24 годам лишения свободы, как и запрашивал прокурор. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Демин в зале суда

Фото: Пресс-служба Замоскворецкого районного суд Андрей Демин в зале суда

Фото: Пресс-служба Замоскворецкого районного суд

Он признан виновным по п. «е» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 223 (незаконное изготовление огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия) УК РФ. Также удовлетворен гражданский иск отца погибшего на 5 млн руб., передает ТАСС.

Демин расстрелял экс-скейтбордиста в июне прошлого года, потерпевший умер на месте. После этого злоумышленник завязал перестрелку с сотрудниками полиции и был тяжело ранен в голову. Он провел три недели в реанимации, после чего был арестован. Мужчина рассказал, что готовился к преступлению с 2019 года и убил господина Балишанского из-за личной неприязни. Он признал вину только в убийстве.

Подробности дела — в публикации «Ъ» «Скорая подбросила до СИЗО».