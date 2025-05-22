Обвиняемого в убийстве скейтбордиста Балишанского просят посадить на 24 года

Прокурор Москвы Максим Жук попросил суд приговорить к 24 годам колонии строгого режима Андрея Демина. Его обвиняют в убийстве бывшего скейтбордиста Константина Балишанского, произошедшего летом прошлого года. При этом отбывать первые семь лет срока фигуранту просят предписать в тюрьме, сообщили в столичном управлении прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @moscowproc Фото: @moscowproc

Помимо убийства, мужчине вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконное создание и оборот огнестрельного оружия. Известно, что убийца расстрелял экс-скейтбордиста в июне прошлого года, потерпевший умер на месте происшествия. После этого злоумышленник завязал перестрелку с полицейскими и был тяжело ранен в голову. В июле, после трех недель в реанимации, стрелка арестовали, в феврале 2025 года СКР сообщил об окончании расследования дела.

На месте преступления оперативники нашли автомат АКС-74У с прицелом и патронами, нож, карту, бинокль, еду и камуфляжную одежду. Сам Андрей Демин объяснял, что убил господина Балишанского из-за давней неприязни и готовился к преступлению с 2019 года. Мужчина признал вину только в убийстве.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Скорая подбросила до СИЗО».

Никита Черненко