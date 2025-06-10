Forbes: в российской фармотрасли появился пятый долларовый миллиардер

Капитал основателя фармацевтической компании «Промомед» Петра Белого превысил $1 млрд. По данным на конец 2024 года, господину Белому принадлежит контрольный пакет акций компании — 87,67%. 9 июня цена одной акции «Промомеда» на Мосбирже достигала 420,85 руб., то есть стоимость пакета, принадлежащего основателю фармпроизводителя, равнялась 78,4 млрд руб., подсчитал Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Белый

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петр Белый

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Промомед» провела IPO на Мосбирже в июле 2024 года. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 85 млрд руб.

Петр Белый родился в 1972 году. Окончил Московский государственный медико-стоматологический университет. «Промомед» основал в 2005 году.

В портфеле «Промомеда» на данный момент более 350 препаратов. Согласно отчетности компании по МСФО за 2024 год (.pdf), выручка выросла на 35% и составила 21,4 млрд руб., EBITDA составила 8,2 млрд руб., увеличившись на 31%. Объем продаж одного из самых известных препаратов компании — аналога «Оземпика» «Квинсенты» — в 2024 году составил 2,6 млрд руб., следует из данных DSM Group (.pdf).

Петр Белый, по данным Forbes, пятый российский миллиардер, заработавший капитал в фармацевтике. Ранее миллиардерами стали совладельцы холдинга «Огмент Инвестментс» Виктор Харитонин и Егор Кульков («Фармстандарт», «Отисифарм», «Биокад» и «Генериум»), а также основатель компаний «Р-Фарм» Алексей Репик, возглавляющий сейчас «Деловую Россию». В 2025 году в рейтинг российских миллиардеров также вошел основатель «Фармасинтеза» Викрам Пуния.

Виктория Колганова