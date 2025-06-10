Forbes: в российской фармотрасли появился пятый долларовый миллиардер
Капитал основателя фармацевтической компании «Промомед» Петра Белого превысил $1 млрд. По данным на конец 2024 года, господину Белому принадлежит контрольный пакет акций компании — 87,67%. 9 июня цена одной акции «Промомеда» на Мосбирже достигала 420,85 руб., то есть стоимость пакета, принадлежащего основателю фармпроизводителя, равнялась 78,4 млрд руб., подсчитал Forbes.
Петр Белый
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Промомед» провела IPO на Мосбирже в июле 2024 года. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 85 млрд руб.
Петр Белый родился в 1972 году. Окончил Московский государственный медико-стоматологический университет. «Промомед» основал в 2005 году.
В портфеле «Промомеда» на данный момент более 350 препаратов. Согласно отчетности компании по МСФО за 2024 год (.pdf), выручка выросла на 35% и составила 21,4 млрд руб., EBITDA составила 8,2 млрд руб., увеличившись на 31%. Объем продаж одного из самых известных препаратов компании — аналога «Оземпика» «Квинсенты» — в 2024 году составил 2,6 млрд руб., следует из данных DSM Group (.pdf).
Петр Белый, по данным Forbes, пятый российский миллиардер, заработавший капитал в фармацевтике. Ранее миллиардерами стали совладельцы холдинга «Огмент Инвестментс» Виктор Харитонин и Егор Кульков («Фармстандарт», «Отисифарм», «Биокад» и «Генериум»), а также основатель компаний «Р-Фарм» Алексей Репик, возглавляющий сейчас «Деловую Россию». В 2025 году в рейтинг российских миллиардеров также вошел основатель «Фармасинтеза» Викрам Пуния.