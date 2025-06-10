Юра Борисов получил главную роль в новом голливудском фильме

Российский актер Юра Борисов утвержден на главную роль в новом голливудском проекте — картине «Dennis», которая станет режиссерским дебютом актрисы и сценариста Эмили Мортимер. Фильм расскажет историю любви британской студентки и русского поэта в Москве 1990-х годов, пишет Deadline.

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Юра Борисов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Главную женскую роль исполнит ирландская актриса Элисон Оливер, известная по работе в фильме «Солтберн» и сериалу «Разговоры с друзьями». Производством фильма займется студия A24 совместно с Fruit Tree. Дата выхода картины пока не анонсируется.

Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера, однако уступил награду Кирану Калкину. The Hollywood Reporter писал со ссылкой на источники, что сейчас российский актер также ведет переговоры об участии в новом проекте итальянского режиссера Луки Гуаданьино.