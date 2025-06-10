За год рынок страхования в Липецкой области вырос больше, чем на треть

В первом квартале 2025 года жители Липецкой области заключили договоры страхования почти на 1,8 млрд руб. Эта сумма на 38% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего липчане оформили 127 тыс. договоров — на 11% больше, в чем в первом квартале 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Рынок увеличился, прежде всего, за счет сегмента накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ). Объем выплат за год возрос в 2,5 раза. При этом объем взносов в некредитном страховании жизни сократился по сравнению с рекордными значениями четвертого квартала 2024 года.

«Продуктам по страхованию жизни стало тяжелее конкурировать с более привлекательными банковскими депозитами. В этих условиях страховщики начали предлагать нулевые комиссии за возможность частичного вывода средств по договорам НСЖ и ИСЖ. Это позволило им удержать часть клиентов, заключивших краткосрочные договоры в прошлом году»,— подчеркивает эксперт липецкого отделения Банка России Оксана Щеглова.

По договорам, заключенным в первом квартале 2025 года, было выплачено 1,5 млрд руб. — на 65% больше, чем год назад. Лидировали страхование жизни (1 млрд руб.), ОСАГО (366 млн руб.) и страхование имущества (101 млн руб.).

Жителям Орловской области страховые компании в 2024 году выплатили более 4,6 млрд руб., что в 2,4 раза превышает показатель 2023 года.

Юрий Голубь