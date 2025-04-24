Более 4,6 млрд получили орловчане от страховых компаний в 2024 году

Страховые компании в 2024 году выплатили жителям Орловской области более 4,6 млрд руб., что в 2,4 раза превышает показатель 2023 года. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

В прошлом году жители региона оформили почти 456 тыс. страховых полисов разного вида на сумму порядка 6,5 мрлд руб. Объем страховых премий, собранных в регионе, увеличился на 73% по сравнению с предыдущим годом. Количество заключенных страховых договоров сократилось на 7%.

Основным драйвером роста рынка стало страхование жизни. Объем премий в этом сегменте вырос более чем в четыре раза. Аналитики связывают эту динамику с ужесточением денежно-кредитной политики и возросшей популярностью программ с фиксированной доходностью, сопоставимой с банковскими депозитами.

В то же время интерес к страхованию от несчастных случаев и болезней в Орловской области снизился. Количество заключенных договоров сократилось на 32%, до 46 тыс., а объем премий — на 18%, до 156 млн руб. Эксперты объясняют это тенденцией к переходу на коллективные схемы страхования при кредитовании и включением банками страхового риска непосредственно в кредитный договор. Свою роль сыграло и снижение объемов ипотечного кредитования на фоне роста ставок и завершения льготной ипотечной программы.

В сегменте автокаско зафиксирован рост как объема премий (на 28%, до 550 млн руб.), так и количества заключенных договоров (на 23%, до 31 тыс.). Рынок ОСАГО в регионе демонстрирует стабильность. Объем страховых премий незначительно сократился (на 2%, до 1,3 млн руб.), в то время как количество заключенных договоров выросло на 3%, достигнув 239 тыс.

Ульяна Ларионова