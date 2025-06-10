В Удмуртию импортировали 14 тысяч суточных цыплят из Франции

14,3 тыс. голов суточных цыплят поступили в Удмуртию из Франции 2 июня, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Птицеводческое предприятие Увинского района получило разрешение на ввоз цыплят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, почти 400 тыс. импортных срезов цветов и 6,6 тыс. штук горшечных растений ввезено в Удмуртию с начала года. Основные поставщики — Нидерланды, Эквадор, Италия, Коста-Рика и Мексика. Объем импорта увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.