400 тысяч штук цветов импортировали в Удмуртию с начала 2025 года

Почти 400 тыс. импортных срезов цветов и 6,6 тыс. штук горшечных растений ввезено в Удмуртию с начала года, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора Основные поставщики — Нидерланды, Эквадор, Италия, Коста-Рика и Мексика. Объем импорта увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

27 февраля сотрудники управления провели контроль ввоза 7,5 тыс. срезов цветов и 897 горшечных растений из Московской области. По результатам фитосанитарного контроля нарушений не выявили, продукцию допустили к реализации.