Шесть российских композиторов напишут балет для «Урал Опера Балет»

Новый балет для Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета («Урал Опера Балет») напишут шесть композиторов из четырех городов России, сообщили в пресс-службе театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отбор авторов проводился в рамках проекта «Пиши балет», который организовал Союз композиторов России и театр «Урал Опера Балет» при поддержке Минкультуры России и международного фестиваля искусств «Дягилев P. S.». От композиторов поступило 146 заявок из разных городов России. В конкурсе художников по свету участвовали 17 человек.

Согласно результатам отбора, музыку для балета напишут Александр Белоусов и Лидия-Мария Кошевая из Москвы, Глеб Лукомец и Андрей Чернышев из Санкт-Петербурга, Ригель Винская из Пятигорска и Роман Цыпышев из Екатеринбурга. Художником по свету выбран Дмитрий Викулов из Москвы.

Художественный руководитель екатеринбургского театра Максим Петров отметил высокий интерес к проекту. Он подчеркнул, что среди участников много молодых композиторов с разным опытом, в том числе студенты. «Театры давно привыкли, что на музыкальной карте страны встречаются одни и те же фамилии. Все они по-своему прекрасны, но оказалось, что еще не разведана огромная терра инкогнита. Жду первой встречи с участниками: очень интересно, как шесть композиторов и шесть хореографов объединятся в одном спектакле, о чем они расскажут и самое главное — как они ответят на вопрос, что такое балет сегодня»,— прокомментировал он.

В середине июня участники познакомятся с руководителями и хореографами театра. В октябре состоятся оркестровые репетиции. Шесть новых фрагментов составят цельный балет — его премьера состоится 6 и 7 декабря.

Напомним, в ноябре в Екатеринбургском театре оперы и балета почти не осталось билетов на «Рождественские концерты», показ которых шел с 12 декабря до 6 января. В программу вошли произведения, ранее не звучавшие в «Урал Опера Балет».

Ирина Пичурина