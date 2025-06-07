В Петербурге мошенники взламывали «Госуслуги» через неактивные сим-карты

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали аферистов, которые взламывали аккаунты на «Госуслугах» через купленные в даркнете неактивные сим-карты. Об этом рассказали ТАСС в пресс-центре МВД.

По данным полиции, задержанные с помощью специального программного обеспечения выясняли, какие из купленных абонентских номеров использовали для регистрации на «Госуслугах». Мошенники восстанавливали доступ к аккаунтам посредством авторизации через СМС и получали полные личные данные их владельцев.

Их сообщники делали заказы на неназванном маркетплейсе, оформляя заказы в рассрочку от имени граждан. Купленные товары они перепродавали, а деньги делили между собой. Кроме того, мошенники через интернет оформляли на людей кредиты в микрофинансовых организациях.

В МВД рассказывали, что в России начали приостанавливать оказание услуг связи гражданам и юридическим лицам, которые предоставляют свои аккаунты в аренду мошенникам. Полиция фиксирует рост числа преступлений, связанных с использованием высоких технологий, которые сейчас составляют почти половину общего числа криминальных деяний.

Подробности — в материале «Ъ» «Блок за аккаунт».