АТОР и РСТ опровергли массовые случаи аллергии на солнце в Турции

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли публикации ряда Telegram-каналов, которые утверждали, что в Турции десяткам российских туристов потребовалась медпомощь из-за аллергии на солнце. Российский союз туриндустрии (РСТ) также не подтверждает сведения о массовых жалобах россиян на ухудшение самочувствия по этой причине.

"Никакой "катастрофы" и "ада" с туристами, как пишут СМИ, в Турции нет, — говорится в сообщении АТОР. — Страховые компании говорят, что количество обращений по таким поводам... в пределах ежегодной нормы (низкой)". В ассоциации отметили, что вызванная солнцем аллергическая реакция считается страховым случаем, однако входит не во все пакеты услуг страховщиков. Туристам рекомендуют внимательно читать условия при выборе полиса на время путешествия.

Представители РСТ сообщили «Ведомостям», что организация не фиксирует массовых обращений туристов с жалобами на солнечную аллергию. Страховые компании проинформировали, что обращений клиентов по договорам страховки с похожими жалобами также не поступало.

На прошлой неделе АТОР и РСТ опровергали заявления о предполагаемой вспышке вируса Коксаки в Турции.