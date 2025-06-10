Депутат Лантратова обратилась в МВД из-за продажи детям мороженого с таурином

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») призвала МВД обратить внимание на продажу несовершеннолетним мороженого с содержанием кофеина и таурина. Она направила обращение главе министерства Владимиру Колокольцеву, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам депутата, продавцы не во всех случаях требуют документально подтвердить возраст покупателя при продаже «энергетического мороженого». В соцсетях обсуждают, что покупка такого мороженого позволяет обойти запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков, утверждает она. Госпожа Лантратова попросила главу МВД ужесточить контроль для пресечения нарушений.

Закон о запрете на продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков приняли в августе 2024 года. В декабре того же года внесла в Госдуму закон, вводящий ответственность за нарушение. Его приняли в июне. Физлицам грозит административный штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., должностным лицам — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., юридическим — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. При этом речь идет не только об энергетических, но и обо всех тонизирующих напитках.

О популярности энергетических напитков в России — в материале «Ъ» «Покупатели удержали энергетики».