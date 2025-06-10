Сотрудница Росреестра в Нижнем Новгороде пойдет под суд по делу о взятках

Прокуратура Советского района Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главного специалиста управления Росреестра по Нижегородской области. Она обвиняется по п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном и особо крупном размере), сообщили в ведомстве 10 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая в 2023 году получила взятки в размере 1,5 млн руб. и 700 тыс. руб. от представителей собственников нежилых помещений в Нижнем Новгороде за незаконное решение о постановке на кадастровый учет и госрегистрацию прав на эти помещения.

Фигурантка находится под арестом. Уголовное дело направлено в Советский райсуд.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в отношении посредников и взяткодателя также возбуждены уголовные дела.

Анастасия Титова