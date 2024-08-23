Сотрудники Росреестра обвинены в получении взятки в 1,5 млн рублей

В Нижнем Новгороде должностные лица регионального управления Росреестра подозреваются в получении взятки в 1,5 млн руб. По данным регионального управления СК РФ, деньги они получили от местного жителя за незаконную постановку здания на кадастровый учет и регистрацию права собственности на этот объект недвижимости.

В отношении посредников в даче взятки и взяткодателя также возбуждены уголовные дела. Одна из сотрудниц Россрестра в рамках предъявленного обвинения была заключена под стражу. В ближайшее время всем фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщили в следственном управлении. Следователь СК устанавливает все обстоятельства данного преступления.

Андрей Репин