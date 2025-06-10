МИД РФ: вопрос с американским топливом на ЗАЭС нельзя решить без диалога с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что без диалога с США нельзя решить вопрос с заменой американского ядерного топлива на российское на Запорожский АЭС. При этом вопрос присутствия специалистов из США на станции, подчеркнул он, технический и политизировать его не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Гендиректор госкорпорации (Алексей Лихачев.— ''Ъ''), как я понимаю, высказал мнение, что с учетом обстоятельств, а именно, продолжительного периода, когда на этом объекте предпринимались попытки "заместить" топливные сборки российского производства на американские, возникает целый ряд вопросов, в том числе, и юридического свойства: как быть с находящимся на этом объекте свежим топливом американского производства?»,— сказал Сергей Рябков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

«Без диалога с американцами выработать то или иное решение объективно не получится, это очевидный для всех факт»,— подчеркнул замглавы российского МИДа. Комментируя возможность присутствия американских специалистов на ЗАЭС, он заявил, что решение будет приниматься «с практической точки зрения эксплуатантом станции и руководством ''Росатома''».

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе — расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Несколько лет топливо для четырех из шести энергоблоков поставляла американская Westinghouse, за счет которой украинский «Энергоатом» диверсифицировал поставки (на остальные два энергоблока топливо поступало от российского «ТВЭЛа»).

Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). Глава госкорпорации Алексей Лихачев уже в октябре того года заявил, что Запорожская АЭС будет полностью переведена на российское топливо. В мае 2025 года он сказал, что «Росатом» готов вернуть топливо, в том числе отработанное, его производителю — компании Westinghouse, но этот вопрос связан с юридическими и политическими сложностями.

Лусине Баласян