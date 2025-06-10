Объем дорожного фонда Кубани за пять лет вырос почти вдвое

Финансирование дорожного фонда Краснодарского края в 2025 году превысило 60 млрд руб., что в 1,8 раза больше показателя пятилетней давности. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Евгений Пергун в интервью «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам спикера, с 2019 года в нормативное состояние приведено 983 объекта общей протяженностью почти 1,5 тыс. км, еще 40 объектов построено и реконструировано на участке длиной 51 км. Работы охватывают ключевые транспортные узлы в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях, где дорожная инфраструктура играет важную роль в обеспечении логистики юга России.

Общая протяженность дорог общего пользования в крае превышает 43 тыс. км. В 2025 году на строительство и реконструкцию направлено 23% средств дорожного фонда, на капитальный ремонт и содержание — 48%, субсидии муниципалитетам составляют 13,6 млрд руб., или 22,5% от общей суммы. Еще 0,2% предназначено на ликвидацию последствий ЧС. По словам господина Пергуна, нацпроект «Безопасные качественные дороги» позволил с 2019 по 2024 год привести в порядок 108 региональных участков (574 км), а также 875 объектов в трех агломерациях: в Краснодарской — 321 объект (407 км), в Сочинской — 385 объектов (372 км), в Новороссийской — 169 объектов (135 км).

Совокупные затраты за пять лет составили 61,8 млрд руб., из которых 27,9 млрд руб. обеспечено за счет федерального бюджета. С 2025 года дорожные проекты реализуются в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», объем которого на текущий год составляет 13,42 млрд руб., в том числе 6,9 млрд руб. — из федеральных средств.

Вячеслав Рыжков