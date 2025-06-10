Аэропорт Нижнекамска возобновил работу после второго закрытия за день

В аэропорту «Бегишево» в Нижнекамске сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения на работу аэропорта были ведены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Время действия ограничений не уточняется. О закрытии аэропорта сообщили в 11:30, а об открытии — в 11:40.

Аэропорты Казани и Нижнекамска уже закрывали сегодня утром на фоне введенного режима беспилотной опасности. В 09:20 представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений с двух аэропортов в Татарстане.

Диана Соловьёва