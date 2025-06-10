Аэропорт Нижнекамска закрыли второй раз за день

В аэропорту Нижнекамска «Бегишево» второй раз за день ввели ограничения на работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Время введения ограничений не уточняется. Сообщение о закрытии аэропорта опубликовано в 11:30.

Причиной введения ограничений назвали необходимость обеспечения полетов самолетов.

Сегодня утром уже закрывали аэропорты Казани и Нижнекамска на фоне угроза атаки беспилотниками. Из-за этого в воздушной гавани в столице Татарстана было задержано 34 авиарейса.

Режим беспилотной опасности отменили в 09:10.

Диана Соловьёва