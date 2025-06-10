СК проводит следственные действия после обнаружения тела девушки в Большой Невке

Следственный отдел по Приморскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летней девушки, возбужденное в марте 2025 года. Ее тело было найдено 8 июня в реке Большая Невка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место обнаружения тела 17-летней девушки, пропавшей в марте 2025 года, у Яхтенного моста в Приморском районе Санкт-Петербурга

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Место обнаружения тела 17-летней девушки, пропавшей в марте 2025 года, у Яхтенного моста в Приморском районе Санкт-Петербурга

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Как сообщили в региональном управлении СКР, в ходе следствия было установлено, что вечером 11 марта девушка, находясь в стрессовом состоянии, ушла из квартиры по месту своего проживания до Финского залива в районе Яхтенного моста, где, предположительно, провалилась под лед.

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз, отметили в Следственном комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что тело девушки, пропавшей в марте этого года, в воде у Яхтенного моста обнаружили туристы, которые катались на катере.

Андрей Цедрик