В Петербурге из Финского залива достали тело десятиклассницы, пропавшей в марте

В Петербурге из Финского залива достали труп школьницы — девушку искали с начала весны. О том, что ее тело в воде обнаружили туристы, сообщила «Фонтанка».

Об исчезновении десятиклассницы СМИ начали писать в марте. Со слов родных, девушка поссорилась с семьей и ушла из дома, не взяв с собой телефон и документы. С тех пор школьницу искали полиция и волонтеры.

По данным издания, тело девушки в воде у Яхтенного моста обнаружили туристы, они катались на катере. Причину смерти установят судмедэксперты. Еще в конце марта Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве — такая квалификация не подтверждает факт применения насилия, однако процедурно расширяет полномочия СК.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что тело мужчины нашли в камышах у Ладожского озера в районе поселка Назия.

Дарья Астанина