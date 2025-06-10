Ростовская область увеличит пропускную способность границы с Донбассом

Административные пункты пропуска между Ростовской областью и регионами Донбасса планируют отремонтировать и расширить в четвертом квартале 2025 года. Об этом сообщила министр транспорта Алена Беликова на своей странице в телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В настоящее время идут работы по расширению территории и замене блок-модулей на АПП Чертково. На переходе Новошахтинск увеличивают пропускную способность — добавляют дополнительную полосу с установкой инспекционно-досмотрового комплекса и ремонтируют покрытие. На территории перехода Донецк выполняют ремонт покрытия.

«Работы по расширению территории и замене блок-модулей ведутся на АПП Чертково. На АПП Новошахтинск производятся работы по увеличению пропускной способности пункта пропуска путем добавления дополнительной полосы, с установкой дополнительного инспекционно-досмотрового комплекса и ремонтом покрытия территории пункта пропуска. На территории АПП Донецк выполняются работы по ремонту покрытия территории пункта пропуска»,— заявила госпожа Беликова.

Напомним, в 2023 году после роста числа транзитного транспорта в Ростовской области в направлении Крыма через исторические территории, возникла потребность в увеличении пропускной способности переходов Весело — Вознесенка, Куйбышево, Матвеев Курган и Гуково. Тогда создали коридоры под специальный инфраструктурный проект, отремонтировали проезды по территории административных пунктов пропуска и оборудовали парковки.

Всего на территории региона функционируют девять автомобильных пунктов пропуска с историческими регионами.

Валентина Любашенко