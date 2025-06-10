Экс-министру транспорта Вадиму Власову запросили шесть лет колонии

Как стало известно «Ъ-Приволжье», в судебных прениях гособвинитель попросил приговорить экс-министра транспорта Нижегородской области Вадима Власова к шести годам лишения свободы, а бывшего руководителя Главного управления автодорог (ГУАД) Дениса Цветкова – к трем годам колонии. Их обвинили в должностных злоупотреблениях: по фабуле дела, в 2018 году министр незаконно поручил Денису Цветкову не подписывать контракты на содержание дорог с компаниями предпринимателя Ивана Семенова в пользу бизнесмена Александра Васина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господина Семова также отговаривали от участия в торгах, а конкурентов коммерсанта Васина просили взять у него субподряд, полагает следствие.

В 2023 году Советский райсуд Нижнего Новгорода признал экс-министра и его бывшего подчиненного виновными. Вадиму Власову назначили четыре года колонии, а Денис Цветков получил условный срок как пособник. Однако Нижегородский областной суд отменил приговор из-за содержащейся в нем нецензурной лексики и отправил дело на новое рассмотрение. Как и прежде, Вадим Власов не признал вину и настаивал, что его оговорил Денис Цветков. Тот, в свою очередь, отметил, что выполнял распоряжение начальника.

Защита Вадима Власова попросила полностью оправдать подсудимого. Адвокат Дениса Цветкова попросил суд назначить подзащитному условный срок. Суд вынесет приговор в июне.

Подробнее об уголовном деле – в материале «Ъ-Приволжье» «Фигуранты разъехались в показаниях».

Роман Рыскаль