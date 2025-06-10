США обвиняют россиянина в отмывании $500 млн и обходе санкций

Министерство юстиции США предъявило обвинения 38-летнему предпринимателю Юрию Гугнину (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин). Россиянин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании сотен миллионов долларов и помощи российским компаниям в обходе американских санкций.

Следствие заявляет, что Гугнин использовал свою криптовалютную компанию Evita для перевода в Россию порядка $530 млн, большую часть из которых он получил в виде криптовалютного стейблкоина Tether (USDT). По версии властей, Гугнин «обманул банки и криптовалютные биржи США», через которые он конвертировал средства и осуществлял банковские переводы. Предприниматель заявлял, что Evita не ведет бизнес с компаниями в России и не имеет дел с подсанкционными организациями.

«На самом деле многие клиенты Гугнина находились в России, и он способствовал переводу средств, находящихся на счетах в подсанкционных российских банках, включая ПАО “Сбербанк”, ПАО “Совкомбанк”, ПАО “Банк ВТБ” и АО “Тинькофф Банк”. У Гугнина были личные счета в двух российских банках, попавших под санкции,— АО “Альфа-Банк” и ПАО “Сбербанк”, с которыми он проводил операции, находясь в Соединенных Штатах»,— говорится в заявлении Минюста.

Власти США также отмечают, что Гугнин содействовал проведению платежей за приобретение передовых технологий, экспорт которых запрещен в РФ, и «отмывал средства московского поставщика для закупки деталей для “Росатома”». А чтобы «скрыть незаконную деятельность, Гугнин регулярно удалял имена и адреса своих российских клиентов из отчетностей по платежам».

Кирилл Сарханянц