Краевые власти планируют построить в Перми конгрессно-выставочный центр

Сегодня на заседании инфраструктурного комитета краевого заксобрания стало известно о планах властей Прикамья построить в Перми конгрессно-выставочный центр. В Перми уже существует такой экспозиционный комплекс, который работает на шоссе Космонавтов, 59, в здании бывшего ТЦ «Карусель». Как стало известно «Ъ-Прикамье» сегодня на заседании комитета, реализация проекта конгрессно-выставочного центра (КВЦ) предусмотрена «на перспективу» схемой территориального планирования Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующий выставочный центр Пермь-ЭКСПО.

Фото: сайт Перм Экспо Действующий выставочный центр Пермь-ЭКСПО.

Фото: сайт Перм Экспо

На заседании комитета депутат заксобрания Анна Баранова поинтересовалась подробностями проекта КВЦ Пермского городского округа. На вопрос ответил председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, внештатный советник губернатора по строительству Павел Черепанов. «На сегодняшний день поставлена задача о том, чтобы у нас в Перми появился большой конгрессный центр. Сейчас рассматривается несколько альтернатив, причем ключевым источником финансирования этого проекта станет один из проектов комплексного развития территории. Поэтому, когда будут сформулированы итоговые параметры и задачи новой «Пермской ярмарки», когда будет понятен инвестор, тогда будут понятны сроки реализации проекта», - пояснил Павел Черепанов. Председатель комитета добавил, что сейчас конкретного инвестора конгрессно-выставочного центра нет.

Отметим, что существующим конгрессно-выставочным центром на шоссе Космонавтов, 59 управляет структура краевых властей ООО «Пермь-Экспо». Здание ТЦ по этому адресу было выкуплено на средства регионального бюджета.