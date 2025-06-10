В Салавате планируют построить школу за 1,23 млрд рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 24 июня выберет подрядчика строительства школы в Восточном районе Салавата, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1,23 млрд руб., он будет оплачен за счет бюджета республики.

Подрядчик должен в том числе вырубить деревья, построить здание, провести водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение, установить ограждение, наружное освещение, озеленить территорию. Работы необходимо провести с июля этого года до октября 2027 года. Школа рассчитана на 1175 учеников, в ней планируется 47 классов по 25 учеников в каждом. Площадь застройки четырехэтажного здания составит 6 тыс. кв. м.

В мае этого года Управление капстроительства подвело итоги конкурса на строительство этой школы начальной ценой контракта 1,3 млрд руб. Единственный участник не назван в протоколе. Контракт не заключен. Это был третий конкурс на аналогичные работы. На участие в первых двух тендерах с такой же ценой, объявленных в марте и апреле этого года, не нашлось желающих.

Ранее управление капстроительства объявляло еще два конкурса на строительство школы в Салавате. На первый из них, объявленный в декабре 2022 года, с начальной ценой контракта 759,6 млн руб., не было подано ни одной заявки. На вторую закупку, опубликованную в феврале 2023 года, начальной ценой 760,5 млн руб., поступила одна заявка, но комиссия признала ее не соответствующей условиям конкурса.

Майя Иванова