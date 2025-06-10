Перевозки контейнеров на ВСЖД по итогам пяти месяцев выросли на 3,8%

На Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД, филиал РЖД) с января по май 2025 года было перевезено 253,6 тыс. контейнеров ДФЭ. Это на 3,8% больше, чем за тот же период годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Основной объем грузов пришелся на лесоматериалы — 44,8 тыс. (на уровне января-мая 2024 года), метизы — 20,2 тыс. (+6,7%), цветные металлы — 17,4 тыс. (рост в 1,8 раза), промышленные товары — 13,7 тыс. (+4,6%).

Всего за пять месяцев в контейнерах было перевезено 2,4 млн тонн грузов.

Как писал «Ъ-Сибирь», на ВСЖД в период с января-май было перевезено 4,6 млн пассажиров (-0,3%). Пассажирооборот составил 1 млрд пасс-км (-2,5%).

Михаил Кичанов