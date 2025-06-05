На КрасЖД за пять месяцев 2025 года зафиксирован рост пассажиропотока

Пассажиропоток на Красноярской железной дороге (КрасЖД) по итогам января-мая 2025 года составил 2,8 млн человек. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 0,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

За пять месяцев 2 млн 172 тыс. пассажиров воспользовались пригородными поездами (+1,6%), 664 тыс. — поездами дальнего следования (-1,5%), сообщает пресс-служба КрасЖД. Пассажирооборот с января по май составил 754,3 млн пасс-км.

На Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) за пять месяцев этого года было перевезено 4,6 млн пассажиров (-0,3%). Из них в дальнем следовании — 1,1 млн человек (-0,9%), в пригородном сообщении — 3,5 млн человек. Пассажирооборот составил 1 млрд пасс-км (-2,5%).

Александра Стрелкова