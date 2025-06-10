В Тюменской области за сутки потушили два лесных пожара

За сутки на территории Тюменской области ликвидировали два лесных пожара на общей площади 5,86 га, сообщил региональный департамент лесного комплекса. Было зафиксировано два новых пожара, на утро 10 июня пожарные локализовали один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На сегодня во всех зонах авиапатрулирования установлена средняя степень пожарной опасности, третьего класса. На 11 и 12 июня прогнозируется четвертый класс пожарной опасности — высокой степени в Тобольской авиазоне, третий класс — в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах.

Напомним, 5 апреля в Тюменской области начал действовать особый противопожарный режим. Он предусматривает запрет на посещение лесов, сжигание мусора и использование открытого огня на дачных и приусадебных участках. Для борьбы с лесными пожарами в области в 2025 году планируется привлечь 2555 человек и 1242 единицы техники.

Ирина Пичурина