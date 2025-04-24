В Тюменской области продлили особый противопожарный режим до 15 мая

Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил особый противопожарный режим до 15 мая. Соответствующее постановление подписано по итогам президиума правительства, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Режим в регионе был введен 5 апреля. Он предусматривает запрет на посещение лесов, сжигание мусора и использование открытого огня на дачных и приусадебных участках.

«Погода пока нам на руку, периодически идут дожди, жарких дней было немного. Но мы уже зафиксировали свыше 20 ландшафтных пожаров. Как и раньше, главная причина возгораний – человеческая небрежность и самоуверенность»,— отметил господин Моор.

В связи с этим было принято решение ограничить посещение лесов в преддверии майских праздников, чтобы не допустить обострения пожароопасной обстановки.

Ранее в Тюменской области были зафиксированы первые ландшафтные пожары. В Абатском районе ликвидировали два возгорания общей площадью 6 га.

Полина Щуцкая