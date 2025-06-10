В России снижаются цены на автомобили с пробегом

В мае средняя стоимость подержанного автомобиля иностранных марок, за исключением китайских, в месячном выражении снизилась почти на 20 тыс., до 2,3 млн руб. Снижение отмечено на фоне роста объема предложения в сегменте б/у-машин не старше 15 лет, заявили «Известиям» в «Авто.ру Оценка».

Самое существенное снижение средней стоимости фиксируется у американских автомобилей — на 1,5%, до 1,32 млн руб. В годовом выражении показатель снизился на 9%. Средняя стоимость иномарок из Европы, Японии и Южной Кореи уменьшилась на 6%, до 2,35 млн руб. Средняя стоимость подержанных российских и китайских машин снизилась на 3% год к году. Отечественные авто стоят в среднем 703 тыс., бренды из Китая — 2,17 млн руб. При этом китайские машины показали наибольший рост доли в общем объеме предложения (с 5% до 8%).

В мае цены на подержанные авто сильнее всего уменьшились в Новосибирской области — на 4,5%, до 2 млн руб. За ней следуют Рязанская область (–4%, 1 млн руб.), Приморский край (–3,5%, 2,4 млн руб.), Вологодская (–3%, 1,27 млн руб.) и Смоленская (–3%, 1,18 млн руб.) области.

Самое заметное снижение стоимости — у кроссовера Exeed LX (на 4% относительно апреля, 1,8 млн руб.). Далее идут пикап RAM 1500 текущего поколения (–3,5%, 10,2 млн руб.), Lada 2113 (–3%, 228 тыс. руб.), внедорожник Great Wall Hover 3 (–3%, 711 тыс. руб.) и компактный Chevrolet Aveo T250 (–3%, 485 тыс. руб.).

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Авторынок заехал в лето».