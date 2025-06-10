77 тысяч рублей покупок пришлось на одного жителя Удмуртии в первом квартале

77 тыс. руб. потратил на покупки средний житель Удмуртии в первом квартале 2025 года, сообщает Удмуртстат. 51,3% затрат приходится на продукты питания. В лидерах потребительского спроса мясные продукты (1,7 тыс. руб. в месяц), алкоголь (1,5 тыс. руб. в месяц) и молочка (1,1 тыс. руб. в месяц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Из непродовольственных товаров жители республики ежемесячно большего всего тратят на лекарства — 1 тыс. руб., электротовары — 719 руб. и одежду — 612 руб.

Напомним, жители Удмуртии потратили на покупку алкоголя 6,8 млрд руб. в первом квартале.