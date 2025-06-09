Жители Удмуртии потратили на покупку алкоголя 6,8 млрд рублей в январе-марте

Расходы жителей Удмуртии на покупку алкоголя составили 6,8 млрд руб. в январе-марте. В сопоставимых ценах это на 2,3% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Удмуртстата. В среднем каждый житель потратил на покупку алкоголя в 1-м квартале 4,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жителям республики за указанный период продали 1,9 млн дкл пива и пивных напитков, 0,6 млн дкл — другого алкоголя. Реализация алкоголя составила 12,1% удельного веса от объема продаж пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия.

Напомним, жители Удмуртии потратили на покупку алкоголя 26,4 млрд руб. в прошлом году. Показатель увеличился на 3,2% при сравнении год к году, в среднем на одного жителя — 18,5 тыс. руб.