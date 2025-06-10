В Уфе врачей научат помогать детям с расщеплением позвоночника

В Республиканском медико-генетическом центре в Уфе 20 июня проведут семинар для врачей-акушеров и специалистов функциональной диагностики по раннему выявлению патологий нервной трубки и головного мозга плода, в том числе расщепления позвоночника и аномалии Арнольда-Киари.

Как сообщила пресс-служба центра, в бесплатном мероприятии смогут участвовать врачи ультразвуковой диагностики, акушеры-гинекологи, неонатологи, генетики, педиатры, неврологи и студенты медицинских вузов. Семинар проводится в связи с тем, что за последние полгода увеличилось количество обращений беременных женщин с установленным у плода расщеплением позвоночника и число отказов от новорожденных.

Майя Иванова