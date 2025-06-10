Новые и. о. вице-премьеров назначены в Республике Алтай

Глава Республики Алтай Андрей Турчак продолжил формирование нового правительства региона. Сообщения об очередных назначениях опубликованы в его Telegram-канале.

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Владислав Челтугашев назначен и. о. заместителя председателя правительства и министра природных ресурсов и экологии. Ранее он возглавлял комитет по контролю (надзору).

«Специально выводим минприроды из экономического блока, чтобы сконцентрироваться на главных вызовах. Это лесоустройство и лесовосстановление, обеспечение дровами наших льготников, защита уникальной флоры и фауны республики, недропользование и экологическая безопасность»,— пояснил господин Турчак. До назначения господина Челтугашева минприроды руководил Айлан Сумачаков.

И. о. вице-премьера по экономике стала Ирина Петровская. На посту первого заместителя министра экономического развития она проработала всего около двух месяцев. По данным руководителя региона, в министерстве госпожа Петровская вела вопросы стратегического развития и инвестиций, а в новом статусе ее полномочия будут распространены на весь экономический блок, включая сельское хозяйство и туризм.

Ряд членов правительства останутся на своих местах. В их числе первый зампред правительства Эжер Малчинов, вице-премьеры Адар Сумин, Антон Черников, Ольга Завьялова, Дмитрий Хубезов и Владимир Полетаев. Ранее сообщалось, что и. о. председателя правительства Горного Алтая назначен Александр Прокопьев.

Утвердить чиновников на этих постах госсобранию — эл курултаю республики предстоит 27 июня.

Валерий Лавский