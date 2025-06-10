Александр Прокопьев назначен и. о. премьер-министра Горного Алтая

И. о. председателя правительства Республики Алтай назначен Александр Прокопьев. О своем кадровом решении сообщил глава региона Андрей Турчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Практически год он отработал в качестве вице-премьера. Вел объемный экономический блок. Курировал реализацию нацпроектов, госпрограмм и ход земельной амнистии. Наладил взаимодействие со всеми нашими министерствами, депутатским корпусом и муниципалитетами»,— отметил руководитель Горного Алтая.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в соответствии с внесенными недавно поправками в Конституцию субъекта федерации правительство республики было отправлено в отставку. Внести в госсобрание — эл курултай кандидатуры на посты членов кабмина планируется на ближайшей сессии госсобрания. Она состоится 24 июня.

Валерий Лавский