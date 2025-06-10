На ликвидацию ЧС на Енисее из-за разлива топлива отводится не менее двух недель

Устранение чрезвычайной ситуации, вызванной разливом топлива в Енисее, при благоприятных погодных условиях займет около двух-трех недель. Об этом говорится в сообщении администрации Казачинского района Красноярского края по итогам заседания краевого оперативного штаба под руководством Вадима Сизых — первого заместителя начальника главного управления МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Заседание состоялось 10 июня. «Ниже населенного пункта Казачинское установят новые цепи боновых заграждений, загрязненные участки обработают сорбентами и специализированными реагентами»,— сообщили в райадминистрации о предстоящих работах, которые ведут «Енисейречтранс», центр аварийно-спасательных операций и КГКУ «Спасатель» (более 40 человек).

Ранее вокруг аварийного судна были установлены два рубежа боновых заграждений. К настоящему времени нефтяная пленка протянулась примерно на 30 км от места происшествия.

Как писал «Ъ-Сибирь», вечером 8 июня теплоход, буксировавший две баржи, ударился о пороги, в результате чего был поврежден топливный бак, а также рулевое управление. Судно после столкновения прибило к берегу. Из-за утечки нефтепродуктов в Казачинском районе ввели режим ЧС.

Валерий Лавский