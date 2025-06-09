После утечки дизтоплива в районе Красноярского края введен режим ЧС

В Казачинском районе Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации после утечки нефтепродуктов с поврежденного теплохода. «По предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива»,— сообщил глава района Юрий Озерских в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Красноярского края Фото: прокуратура Красноярского края

По его словам, нефтяное пятно достигло берегов деревень Пискуновка и Момотово. В устранении аварии задействовано около 100 специалистов.

Как писал «Ъ-Сибирь», инцидент произошел вечером 8 июня. В это время теплоход, буксирующий две баржи, ударился о пороги, в результате чего был поврежден топливный бак, а также рулевое управление. Судно после столкновения прибило к берегу.

Правоохранителями организована проверка по ст. 247 УК РФ (нарушения правил обращения экологически опасных веществ) и ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

Александра Стрелкова