Пожилой водитель Suzuki погиб в столкновении с грузовиком под Тосно в Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Тосненском районе Ленинградской области. Дорожный инцидент с трагическим исходом произошел накануне, 9 июня, на 107-м километре автодороги А-120.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия смертельного ДТП под Тосно

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Последствия смертельного ДТП под Тосно

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 79-летний водитель за рулем автомобиля Suzuki Grand Vitara при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и совершил столкновение с грузовиком Volvo под управлением 37-летнего водителя. После этого грузовой автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Isuzu под управлением 43-летнего водителя.

В результате ДТП пожилой водитель Suzuki скончался на месте, а водителя Isuzu госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Подробности произошедшей аварии в настоящий момент выясняются, уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за минувшие выходные в ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло 938 аварий, в которых пострадал 41 человек и двое погибли.

Андрей Цедрик